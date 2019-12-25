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Общество

Производство документальных фильмов в России поручил возродить Владимир Путин

Предложения по возрождению в России государственного производства документальных и научно-популярных фильмов поручил разработать президент Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, для этого также требуется привлечь имущество киностудий, находящегося в собственности страны.

Разработка предложения, говорится в документе, должна вестись во взаимодействии с кинематографическим сообществом. Кроме этого, необходимо предусмотреть при создаваемом постоянно действующем образовательном центре для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» строительство учебной киностудии.

Доклад необходимо представить до 30 марта 2020 года. Ответственным назначен премьер-министр России.

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