Систему из 155 военных госпиталей создадут в ближайшие пять лет в России

23:05, 25 декабря 2019, ПАИ

Создание системы из 155 военных госпиталей завершит Минобороны в удаленных субъектах страны до 2025 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, осталось построить 22 госпиталя из 155. «Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», - сказал он.

Сергей Шойгу пояснил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.