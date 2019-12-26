За неуплату алиментов житель Гдовского района отправится на исправительные работы

09:09, 26 декабря 2019, ПАИ

В Гдовском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с 23 июля по 27 сентября 2019 года мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию, не исполнял возложенную на него судом обязанность по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей.

Гдовский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов), и назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы ежемесячно.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.