Более половины россиян не успеют отгулять отпуск до конца года

09:31, 26 декабря 2019, ПАИ

58% россиян не успеют отгулять полностью свои оплачиваемые отпуска в 2019 году, сообщает ТАСС. В исследовании Superjob по результатам опроса отмечается, что в среднем у жителей России остается 17 неиспользованных дней отпуска.

Только 30% опрошенных к концу этого года смогут отгулять все дни, а 40% работодателей не предпринимают мер по ликвидации дней неиспользованных отпусков сотрудников. Лишь 28% кадровиков напоминают сотрудникам об оставшихся днях, выплачивают компенсацию за неотгуленные.

В опросе приняли участие 3 тыс. работающих россиян и 500 представителей компаний из всех округов России.