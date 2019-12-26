0
11:00
Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
10:02
Псков, любовь моя!
09:48
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
21:45
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
21:01
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:39
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
Еще новости
Общество

Более половины россиян не успеют отгулять отпуск до конца года

58% россиян не успеют отгулять полностью свои оплачиваемые отпуска в 2019 году, сообщает ТАСС. В исследовании Superjob по результатам опроса отмечается, что в среднем у жителей России остается 17 неиспользованных дней отпуска.

Только 30% опрошенных к концу этого года смогут отгулять все дни, а 40% работодателей не предпринимают мер по ликвидации дней неиспользованных отпусков сотрудников. Лишь 28% кадровиков напоминают сотрудникам об оставшихся днях, выплачивают компенсацию за неотгуленные.

В опросе приняли участие 3 тыс. работающих россиян и 500 представителей компаний из всех округов России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
26 декабря 2019
Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
26 декабря 2019
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
25 декабря 2019
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря 2019
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением

Идет загрузка...