Велосипед и автомобиль подожгли неизвестные в Пскове и Великих Луках

09:38, 26 декабря 2019, ПАИ

25 декабря в 23:08 в Великих Луках на улице Дворецкой в пятиэтажном жилом доме обгорел детский велосипед, были закопчены лестничный марш и тамбур 1 этажа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара назван поджог.

26 декабря в 3:37 в Пскове на Сиреневом бульваре в автомобиле «Форд Транзит» 2001 года выпуска огонь повредил правое переднее колесо, крыло и боковые двери. Причина возгорания аналогичная.