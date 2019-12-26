Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии

11:00, 26 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи строительства новых домов на улице Кузбасской Дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская совершила контрольный выезд к месту строительства домов №13 по улице Народной и №10 по улице Кузбасской дивизии. Жильцы окрестных домов обратились к главе города с просьбой отреагировать на ситуацию - в процессе строительства во дворе дома №15 по улице Народной пропала детская площадка и уличное освещение. Кроме того, на ранее оборудованной парковке для инвалидов долгое время отсутствовал соответствующий знак.

Жителей дома №12 по улице Кузбасской дивизии не устраивало, что прямо под окнами образовалась гора строительного мусора. Многие водители из-за ремонта теплотрассы объезжали препятствия по зеленой зоне, разбивая ее и разнося грязь по окрестностям. Жильцы обоих домов отмечали также, что из-за стройки в их дворах стало очень грязно.

В ситуацию вмешалась глава города, и уже через неделю на улице Народной во дворе дома №15 появилась детская площадка и знак парковки для инвалидов. Позаботились и о зеленой зоне — ее частично оградили, чтобы автомобили не разносили грязь.

Елена Полонская отметила, что ликвидировать свалку и завершить ремонт теплотрассы, а также восстановить освещение во дворе дома на улице Народной должны были не позднее 25 декабря.

При повторном осмотре 25 декабря представители компании продемонстрировали главе города не только опоры освещения по улице Народной, но и их работу. Свалка была ликвидирована, однако подрядчик не очистил освободившуюся территорию от остатков ранее складированного там грунта, доступ водителей к зеленой зоне был по-прежнему открыт. Соответственно, грязи во дворах стало еще больше. «Необходимо в кратчайшие сроки заблокировать эту территорию для проезда автомобилей, а саму ее привести в порядок» - отметила Елена Полонская. Представитель подрядчика обещал произвести уборку. Ремонт теплотрассы будет завершен в течение недели.