В России разрешили регистрировать автомобили в салонах

11:09, 26 декабря 2019, ПАИ

В автосалонах России разрешили государственную регистрацию автомобилей. Соответствующее постановление о новом порядке государственной регистрации транспортных средств опубликовано на сайте правительства страны.

Постановление устанавливает единый порядок государственной регистрации транспортных средств на территории России. Так, поставить на учёт автомобиль будет можно в любом регистрационном подразделении вне зависимости от места регистрации гражданина или юридического лица. К этому могут быть привлечены специализированные организации (например, автосалоны), включенные в соответствующий реестр.

При этом запрещается регистрировать автомобили на собственников младше 16 лет. В этом случае транспортное средство оформляется на одного из родителей, усыновителей или опекунов собственника.

«Принятые решения позволят повысить качество и эффективность регулирования сферы допуска транспортных средств к эксплуатации и участию в дорожном движении, снизить уровень аварийности и максимально исключить из оборота транспортные средства, имеющие криминальное прошлое», - отметили в правительстве.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.