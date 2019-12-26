221 человек отказался от российского гражданства в пользу эстонского

11:30, 26 декабря 2019, ПАИ

В 2019 году 221 житель России отказался от своего гражданства в пользу эстонского, пишут эстонские СМИ.

Всего за год эстонское гражданство было предоставлено 732 людям. Из них 459 человек были лицами с неопределенным гражданством, 221 – гражданами России, в списке также 23 – украинца, по 5 – граждан Турции и Грузии, 4 – белоруса и 2 – граждана Пакистана.

Кроме того, обладателями эстонского гражданства стали бывшие граждане Афганистана, Армении, Израиля, Индии, Италии, Литвы, Латвии, Нигерии, Северной Македонии, Сербии, Финляндии и Таджикистана.