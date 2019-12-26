0
11:00
Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
10:02
Псков, любовь моя!
09:48
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
21:45
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
21:01
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:39
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
Еще новости
Общество

221 человек отказался от российского гражданства в пользу эстонского

В 2019 году 221 житель России отказался от своего гражданства в пользу эстонского, пишут эстонские СМИ.

Всего за год эстонское гражданство было предоставлено 732 людям. Из них 459 человек были лицами с неопределенным гражданством, 221 – гражданами России, в списке также 23 – украинца, по 5 – граждан Турции и Грузии, 4 – белоруса и 2 – граждана Пакистана.

Кроме того, обладателями эстонского гражданства стали бывшие граждане Афганистана, Армении, Израиля, Индии, Италии, Литвы, Латвии, Нигерии, Северной Македонии, Сербии, Финляндии и Таджикистана.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
26 декабря 2019
Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
26 декабря 2019
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
25 декабря 2019
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря 2019
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением

Идет загрузка...