Перевозивший полтонны опасной мясной продукции микроавтобус задержали в Псковской области

11:51, 26 декабря 2019, ПАИ

Перевозивший полтонны опасной мясной продукции микроавтобус задержали в районе деревни Лобок Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в Россельхознадзоре. Транспортное средство было остановлено во время совместных мероприятий с пограничниками и таможней.

На продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность и происхождение товара. На маркировочных этикетках было указано, что производителями являются Гродненский и Брестский мясокомбинаты.

Помимо отсутствия необходимой документации, в микроавтобусе, который ехал из Белоруссии в город Осташков Тверской области, отсутствовали холодильники.

В пресс-службе добавили, что был оформлен акт о возврате груза и возбуждено дело об административном правонарушении.