Турнир по самбо «Новогодняя звезда-2019» пройдёт в Великих Луках
27 декабря в Великих Луках в спортивной школе олимпийского резерва «Экспресс» (улица Клевцова, 4) стартует открытый турнир по самбо «Новогодняя звезда-2019». Он продлится по 29 декабря, сообщает портал «Псковский спорт».
В соревнованиях поучаствуют сильнейшие спортсмены Псковской области – юноши 2008-2009, 2010-2011 годов рождения и девочки 2008-2010 годов рождения. Целью турнира является популяризация такого вида спорта как самбо, и пропаганда здорового образа жизни.
В первый день турнира с 18:30 до 21:00 состоится взвешивание участников соревнований, довзвешивание пройдёт на следующий день с 8:30 до 10:00. Торжественное открытие турнира состоится в 11:00, а сами соревнования начнутся в 11:30.