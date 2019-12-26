0
11:00
Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
10:02
Псков, любовь моя!
09:48
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
21:45
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
21:01
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:39
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
16:20
Псковский прорыв: Михаил Ведерников продолжает мобилизовать ресурсы для развития региона
Еще новости
Общество

Александр Баев: Я поддерживаю любые инициативы, если действия направлены на улучшение жизни псковичей

Депутат Псковской городумы Александр Баев положительно оценил инициативу главы Пскова Елены Полонской направлять экономию гордумы на социальные нужды. Так он прокомментировал поддержанную на 33-й сессии гордумы инициативу о направлении сэкономленных средств на поддержку многодетных семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Я всегда двумя руками «за», если действия направлены на улучшение жизни горожан. Конечно, лучше деньги выделять на необходимо-важные нужды города. Существуют такие проблемы, которые необходимо решить было еще вчера, но из-за финансовой недостаточности, решение вопроса переносится на неопределенный срок. Вот здесь как раз и пригодятся сэкономленные средства Псковской городской Думы. Мы на комитетах обсуждаем, какие объекты требуют в первую очередь незамедлительного вмешательства, оцениваем ситуацию и стараемся прийти к общему мнению. Мы нацелены на то, чтобы люди видели перемены к лучшему, чтобы наша работа приносила им пользу. Мы видим результаты своей работы, когда получаем обратную связь от своих избирателей», - сказал парламентарий.

В этом году депутаты Псковской гордумы сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей: на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания гордумы, освещении деятельности гордумы в СМИ. Все эти деньги были направлены на социальную сферу города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Что вы знаете о снюсах?
Проголосовать >>>

Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
26 декабря 2019
Елена Полонская потребовала привести в порядок территорию вблизи стройки на Кузбасской Дивизии
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
26 декабря 2019
Автомобиль сбил двух девочек в Опочке, водитель скрылся
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
25 декабря 2019
Дальние пещеры Псково-Печерского монастыря закроют в рождественские дни
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 декабря 2019
Зимний студенческий бал (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
25 декабря 2019
Новые железнодорожные и авиамаршруты в Псковской области: ПАИ-live с Борисом Елкиным
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
25 декабря 2019
Учебные мастерские открылись в Пскове и Опочке в рамках нацпроекта «Образование»
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
25 декабря 2019
ПАИ-live с председателем регионального дорожного комитета (ЗАВЕРШЕН)
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением
25 декабря 2019
Михаил Ведерников: У жителей Псковской области спасатели пользуются авторитетом и уважением

Идет загрузка...