Александр Баев: Я поддерживаю любые инициативы, если действия направлены на улучшение жизни псковичей

11:42, 26 декабря 2019, ПАИ

Депутат Псковской городумы Александр Баев положительно оценил инициативу главы Пскова Елены Полонской направлять экономию гордумы на социальные нужды. Так он прокомментировал поддержанную на 33-й сессии гордумы инициативу о направлении сэкономленных средств на поддержку многодетных семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Я всегда двумя руками «за», если действия направлены на улучшение жизни горожан. Конечно, лучше деньги выделять на необходимо-важные нужды города. Существуют такие проблемы, которые необходимо решить было еще вчера, но из-за финансовой недостаточности, решение вопроса переносится на неопределенный срок. Вот здесь как раз и пригодятся сэкономленные средства Псковской городской Думы. Мы на комитетах обсуждаем, какие объекты требуют в первую очередь незамедлительного вмешательства, оцениваем ситуацию и стараемся прийти к общему мнению. Мы нацелены на то, чтобы люди видели перемены к лучшему, чтобы наша работа приносила им пользу. Мы видим результаты своей работы, когда получаем обратную связь от своих избирателей», - сказал парламентарий.

В этом году депутаты Псковской гордумы сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей: на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания гордумы, освещении деятельности гордумы в СМИ. Все эти деньги были направлены на социальную сферу города.