Александр Баев: Я поддерживаю любые инициативы, если действия направлены на улучшение жизни псковичей
Депутат Псковской городумы Александр Баев положительно оценил инициативу главы Пскова Елены Полонской направлять экономию гордумы на социальные нужды. Так он прокомментировал поддержанную на 33-й сессии гордумы инициативу о направлении сэкономленных средств на поддержку многодетных семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Я всегда двумя руками «за», если действия направлены на улучшение жизни горожан. Конечно, лучше деньги выделять на необходимо-важные нужды города. Существуют такие проблемы, которые необходимо решить было еще вчера, но из-за финансовой недостаточности, решение вопроса переносится на неопределенный срок. Вот здесь как раз и пригодятся сэкономленные средства Псковской городской Думы. Мы на комитетах обсуждаем, какие объекты требуют в первую очередь незамедлительного вмешательства, оцениваем ситуацию и стараемся прийти к общему мнению. Мы нацелены на то, чтобы люди видели перемены к лучшему, чтобы наша работа приносила им пользу. Мы видим результаты своей работы, когда получаем обратную связь от своих избирателей», - сказал парламентарий.
В этом году депутаты Псковской гордумы сэкономили на своих расходах более 6,5 млн рублей: на командировочных и сувенирах, ремонте фасада здания гордумы, освещении деятельности гордумы в СМИ. Все эти деньги были направлены на социальную сферу города.