Зажечь знаниями: Tele2 организовала серию лекций «Спичка» от псковских экспертов

12:15, 26 декабря 2019, ПАИ

Что такое личный бренд и как его продвигать в соцсетях? Как сделать красивые фото только со смартфоном в руках? Как сплотить незнакомых людей или провести краудфаундинговую кампанию? Об этом не расскажут в школе или университете, но эти знания и навыки сегодня особенно востребованы. Компания Tele2 вместе с псковскими лидерами мнений учит актуальным навыкам на бесплатных лекциях в рамках проекта альтернативного образования «Спичка». В Пскове уже прошло 4 лекции, давайте узнаем как это было!

По данным экспертов, в ближайшие 10 лет автоматизируется треть видов деятельности в 60% профессий. Цифровые сервисы, роботы и искусственный интеллект заставят многих серьезно изменить подход к прежним вещам. Появятся новые виды деятельности. Например, в далеком 2005 году никто не мог предугадать появление профессии SMM-менеджера или оператора квадрокоптеров, а сегодня это уже обыденность. Наступило время, когда учиться и переучиваться придется постоянно.

Компания Tele2, следуя тенденциям, запустила социальный образовательный проект «Спичка». По всей стране мобильный оператор организует сотни бесплатных лекций на самые актуальные темы с популярными блогерами и специалистами в своей области. В Пскове в рамках проекта прошло четыре образовательных мероприятия, которые мог посетить любой желающий.

«Проект «Спичка» ориентирован на активных людей, для которых важна самореализация. Сегодня учеба и работа тесно связаны с цифровой средой. Tele2 как мобильный оператор не просто является посредником, а берет на себя более широкую роль. Создавая проект, мы преследовали цель объединить в офлайне молодую аудиторию и тех, к кому она прислушивается. Это успешные представители местных сообществ. Они готовы поделиться секретами мастерства и тем, что наполняет их жизнь смыслом. В рамках выступлений слушатели получают только прикладную информацию, которую можно использовать для личного успеха и улучшения мира вокруг себя».

На лекции приходят люди разных возрастов, но одинаково жаждущие новых знаний. Каждый может расширить круг знакомств и интересов, получить полезный опыт и вдохновиться на дальнейшее развитие.

««Спичка» - абсолютно новый для города формат. Мы искали интересных местных спикеров, чаще это люди, влияющие на жизнь и развитие региона, которые делают что-то полезное, обладают уникальными знаниями и готовы ими делиться.

Мне нравится общаться со спикерами, перенимать у них опыт и соединять тех, кто знает, как развить себя и тех, кто хочет развиваться. Работая с этим проектом, я тоже многому учусь, может и у меня получится стать популярным блогером».

Tele2 планирует в 2019-2020 годах провести более 250 лекций по России. Каждое выступление – это мастер-класс от тех, кто сделал хобби своей профессией и готов делиться с аудиторией секретами успеха. Со слушателями встретятся fashion-блогеры, event-менеджеры, социальные предприниматели, редакторы известных журналов, директора креативных агентств, семейные психологи, эксперты рекрутинга. Лекции проходят в креативных пространствах, книжных магазинах, коворкинг-центрах и городских кафе.

В Пскове проект «Спичка» начался с лекции основателя и главного тренера школы бега Pro Sport Александра Кузьмина. В галерее «Цех» он рассказал о том, как создать сильный личный бренд и продвигать его в социальных сетях.

«Я спортсмен, занимаюсь бегом и вдохновляю других. На лекции рассказывал, как продвигать свое дело в социальных сетях. Мне интересны любые новые проекты в городе. Нравится желание людей постоянно узнавать, что может сделать их лучше, активнее, продуктивнее. Люблю делиться накопленным опытом с заинтересованными слушателями».

Лекцию об эффективной коммуникации почитала Олеся Назарой – тренер по командообразованию, лидерству, тайм-менеджменту и нетворкингу.

«Я заряжаюсь энергией, от аудитории, которая действительно слушает, ловит каждое слово, выуживает максимально полезное для себя и на следующий день уже применяет в жизни. «Спичка» нужна Пскову, чтобы рассказывать, какие талантливые люди живут в нашем городе. У нас много уникальных людей, молодых руководителей, которые могут поделиться своими идеями».

В общей сложности на псковские «Спички» пришло свыше 100 человек. В основном среди них были молодые люди: студенты, начинающие предприниматели. Информацию о мероприятиях распространяли в социальных сетях, на городских форумах, в СМИ и через личные аккаунты спикеров.





«Я увидел пост во «ВКонтакте» с анонсом лекции «Спички», мне стало интересно посмотреть, что это такое. В итоге посетил все лекции, но больше всего меня впечатлила первая – со спортсменом Александром Кузьминым. Понравилось, что люди на мероприятиях были позитивными и открытыми, была дружественная атмосфера и много полезной информации».

Проекту «Спичка» удалось объединить в офлайне активных псковичей. Организаторы уверены, что на лекциях слушатели получили массу полезной прикладной информации, и, что каждый спич зажег сердца и умы слушателей новыми идеями.