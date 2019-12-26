Автомобиль с российским чиновником взорвался в Воронежской области

11:54, 26 декабря 2019, ПАИ

26 декабря около 9:00 в Воронежской области взорвался автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова, сообщает «Лента.ру».

Чиновник находился в момент взрыва в машине. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию местной больницы. По предварительным данным, на машине было установлено самодельное взрывное устройство. Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

Николай Фролов был избран главой Рамонского района Воронежской области в феврале 2018 года.