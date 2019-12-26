Хвойной мукой предложили кормить коров российские ученые

12:35, 26 декабря 2019, ПАИ

Поменять синтетические витамины в корме для коров на хвойную муку предложили российские специалисты. Как пишет ТАСС, такой шаг позволит уменьшить стоимость молока на 20%, при этом хвойная мука — полезнее.

По словам представителя Красноярского научного центра (КНЦ) СО РАН Евгения Иванова, надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, при этом возрастало содержание массовой доли жира.

В хвойной муке содержатся минералы и такие витамины, как В, С, К, и D, а также каротин (провитамин витамина А) и пектин. Корм с хвойной мукой богат хлорофиллом, ксантофиллом и фитонцидами (биологически активными веществами).

Отмечается, что хвоя — это недорогой, доступный круглый год и возобновляемый природный ресурс.