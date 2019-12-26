Глава Пскова встретилась с руководителями муниципальных аптек

12:44, 26 декабря 2019, ПАИ

В канун Нового года глава Пскова Елена Полонская встретилась с руководителями и сотрудниками муниципальных аптек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Елена Полонская поблагодарила аптекарей за хорошую работу. «Вы из тех немногих предприятий Пскова, которые эффективно работают и приносят доход в бюджет, сумели сохранить хорошие коллективы», - сказала она.

Глава города пожелала каждому хотя бы в новогоднюю ночь в душе побыть детьми и поверить в новогоднее чудо. «Цените и берегите то, что у вас есть, верьте в хорошее», - сказала Елена Полонская и вручила сотрудникам аптек памятные сувениры.

Затем глава города обсудила с собравшимися актуальные вопросы жизни Пскова и муниципальных предприятий. В частности, федеральный законопроект, позволяющий аптекам вернуться к своей деятельности по производству лекарственных препаратов, и дающий право более широко обслуживать медицинские учреждения. Сегодня аптеки по-прежнему изготавливают лекарства по рецепту врача, но в небольших объемах. «Надеюсь, что благодаря новому федеральному закону, вы сохраните свою уникальность», - отметила глава города.

Руководители предприятий также рассказали о трудностях конкуренции с сетью федеральных аптек.

Сегодня в состав муниципальных аптек входят аптеки №2, 3, 4, 5, 71, 106, 107, 113. Они осуществляют реализацию лекарственных препаратов и занимаются изготовлением индивидуальных лекарственных форм.