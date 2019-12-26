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Общество

Лучшие соцработники трудятся в Красногородском и Себежском районах

Лучших социальных работников Псковской области наградили по итогам работы в 2019 году. Награждение прошло в региональном комитете по социальной защите 26 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Руководитель социального комитета Ольга Евстигнеева от имени главы региона поздравила коллег, а также выразила им благодарность за «открытые и горячие сердца». «Впереди у нас очень много работы. Только вперед. Огромное вам спасибо и низкий поклон», — сказала Ольга Евстигнеева.

Лучшим социальным работником отделения социального обслуживания на дому стала Евгения Евдокимова (Красногородский район), второе место в этой номинации заняла Лариса Родионова (Великие Луки), а третье — Татьяна Щербакова (Невельский район).

Лучшим специалистом по социальной работе (в том числе лучшим участковым социальным работником) стала Надежда Железняк (Себежский район), второе место у Галины Волковой (Пустошкинский район), а третье — у Татьяны Васильевой (Псков).

Лучшие социальные работники Псковской области представят регион на всероссийском конкурсе в Москве, добавили в пресс-службе.

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