Елена Полонская: Важно вовлечь псковичей в процесс формирования комфортной городской среды

14:29, 26 декабря 2019, ПАИ

Важно вовлечь население в процесс формирования комфортной городской среды, заявила глава Пскова Елена Полонская в эфире ПАИ-live 26 декабря.

Она уточнила, что являясь членом партии «Единая Россия», избранным депутатом, всегда нацеливает коллег на общение с людьми, на помощь горожанам. «Люди для чего становились членами партии? Это активные жители города Пскова, наши псковичи, которые имеют свою активную жизненную позицию. Многие псковичи вступали в члены партии, чтобы им дали возможность выступать с собственными инициативами», - рассказала глава Пскова.

По ее словам, до выборов главы города и проведения конференции городского отделения партии проведено большое количество встреч, которые посетили более 200 человек. Елена Полонская отметила, что эти встречи были компактными - по 15 участников, чтобы можно было поговорить с каждым, услышать его.

«Мне работать очень интересно, очень свойственно для меня», - заметила Елена Полонская. Она заявила, что псковичи готовы участвовать в формировании и обсуждении бюджета Пскова, создании народного бюджета. Глава города считает правильным проводить обсуждения с жителями, так как каждый избиратель вправе знать, какие виды работ будут проводиться на его избирательном округе.

Елена Полонская считает, что нужно работать на земле и вспоминать о людях не только перед выборами, но и в обычные дни, например, приглашать на обсуждение бюджета, обсуждать новости. Глава Пскова констатировала, что сегодня в городе отсутствует конструктивный диалог.

При этом она заметила, что на территории региона эта проблема устраняется. Елена Полонская напомнила, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников активно общается с населением, в том числе проводит прямые линии, где до него доводят огромное количество проблем. «Он также ведет работу в соцсетях, где каждый пскович может написать обращение. 24 на 7 нужно быть на связи с псковичами», - заявила глава Пскова.