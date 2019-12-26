Псковская область вошла в тройку «уравновешенных» регионов

13:27, 26 декабря 2019, ПАИ

Псковская область вошла в тройку «уравновешенных» регионов. Соответствующие данные приводят специалисты аналитического департамента КРОС, которые выделили три группы субъектов России в зависимости от их восприимчивости к фобиям, присутствовавшим в информационной повестке 2019 года: встревоженные, уравновешенные, невозмутимые.

Так, на первом месте среди «уравновешенных» регионов находится Тюменская область, а на втором — Ханты-Мансийский автономный округ. Эти регионы, по данным исследования, отличает в меру здоровая обеспокоенность в связи с текущей ситуацией, которая, однако, не выходит за пределы нормы

В тройке «встревоженных» — Москва, Архангельская область и Санкт-Петербург. «Они наиболее остро реагируют на любые потенциально тревожные события, гипертрофируя их возможные для себя последствия», — отметили эксперты.

Чечня, Северая Осетия — Алания и Ингушетия входят в тройку «невозмутимых» регионов. Их отличает, по мнению специалистов, практически полное отсутствие включенности в федеральную повестку и крайне низкий уровень тревожности по тем фобиям, что волновали всех. «Возможно, для них более характерны собственные тревожности, которые не выходят за рамки данных регионов», — добавили эксперты.