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Общество

9 жителей Псковской области поборются за звание «Лидеры России»

9 жителей Псковской области примут участие в полуфинале конкурса управленцев «Лидеры России 2020», который состоится 7-10 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Всего на очные региональные полуфиналы приглашены 2 988 конкурсантов, от Северо-Западного федерального округа – 331 человек. Рейтинг по количеству полуфиналистов от СЗФО возглавили Санкт-Петербург, Калининградская и Ленинградская области.

В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс стартовал 4 октября 2019 года, его поддержал президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. Старт был дан в рамках первого заседания наблюдательного совета в Сочи.

На конкурс «Лидеры России 2020» поступили 233 тыс. 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании получили допуск 91 тыс. 355 участников, заполнивших анкету, загрузивших видеоинтервью и принявших правила дистанционного этапа. Ко второму блоку дистанционного тестирования прошли 20 232 человека. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России, в том числе двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

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