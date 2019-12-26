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В Новгороде главный редактор газеты уволен в связи с делом об изнасиловании

Дума Великого Новгорода уволила главного редактора газеты, который подозревается в насилии над коллегой по журналистскому цеху, сообщает «Интерфакс».

Ранее журналистка из Великого Новгорода Алина Щеглова писала в своем телеграм-канале, что ее изнасиловал давно знакомый ей человек, которому она доверяла, с которым знаком ее супруг. По словам заявительницы, это произошло в редакции, где небольшая компания журналистов праздновала вручение наград регионального конкурса «Феникс».

Сообщается, что 30 октября поступило сообщение о совершении преступления сексуального характера в отношении местной жительницы. По предварительной версии, 27 сентября подозреваемый после распития алкоголя совершил насильственные действия сексуального характера в отношении заявительницы. В отношении редактора еженедельника «Новгород» Михала Боголюбова было возбуждено уголовное дело. 

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