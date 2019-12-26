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Общество

Митрополит Тихон оказал благотворительную помощь для дома престарелых в Стругокрасненском районе

Фото Псковской епархии

Руководитель отдела по социальному служению епархии протоиерей Андрей Большанин от лица митрополита Псковского и Порховского Тихона передал Новосельскому дому-интернату для престарелых и инвалидов (Стругокрасненский район) бытовую технику, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Фото Псковской епархии

Директор дома-интерната Юлия Васильева рассказала о нуждах учреждения владыке Тихону, и 25 декабря в дом-интернат поступили две сушильные машины, три телевизора, кондиционер и пять облучателей «Дезар-2», которые закупил отдел социального служения епархии.

Директор учреждения и проживающие в доме-интернате выразили благодарность митрополиту Тихону за оказанную помощь, добавили в пресс-службе.

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