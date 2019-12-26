Первая губернаторская елка прошла в Пскове

14:33, 26 декабря 2019, ПАИ

3 000 детей Псковской области посетят традиционную губернаторскую елку. Праздник пройдет в Пскове и Великих Луках. Первое новогоднее представление состоялось 26 декабря в Псковской областной филармонии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Дети смогли увидеть музыкальную сказку «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. Трогательная история исполнена в жанре песочной анимации художником Мариинского театра Оксаны Калинко под аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Губернаторские елки несколько лет проводятся для детей с ограниченными возможностями здоровья, учеников коррекционных школ и сирот, ребят, которые оказались в трудной жизненной ситуации, детей погибших военнослужащих, а также многодетных и малообеспеченных семей. Билеты на новогоднее шоу смогли получить также и победители различных конкурсов и олимпиад.

Великолукские зрители смогут увидеть спектакль «Новый год наоборот». Дети узнают о путешествии Деда Мороза, Снегурочки, Иванушки-дурачка, Змея Горыныча, а также других сказочных героев.

Праздничные представления в Великих Луках будут проводиться с 27 декабря по 5 января. Юные посетители губернаторских елок получат традиционный сладкий подарок.