Городская Дума приняла устав нового футбольного клуба АНО «ФК Псков»

14:46, 26 декабря 2019, ПАИ

Утвержден устав футбольного клуба «Псков», в состав учредителей которого в перспективе войдет не только городская администрация, но и областной комитет по спорту, Федерация футбола Псковской области. Соответствующее решение принято депутатами Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Реорганизация в дальнейшем также коснется и детского футбола - спортивные школы «Стрела» и школа «Псков-747» будут объединены, в них занимаются футболом около 1000 детей.

В правление АНО «ФК «Псков» от города включены замглавы администрации Пскова Александр Коновалов и председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, учредитель от Пскова - комитет по управлению муниципальным имуществом.

Сообщается, что футбольному клубу передано в безвозмездное пользование нежилое помещение площадью 48,5 кв. м на улице Школьной. В свою очередь клуб «Псков-747» отдаст городу стадион «Локомотив». Администрация заложила в бюджет на будущий год 45 миллионов рублей на его реконструкцию. Также 15 миллионов рублей предусмотрено и на две детские футбольные школы.

По задумке авторов документа, футбольный клуб будет эксплуатировать «Машиностроитель» и «Локомотив», что позволит создать единую систему подготовки футболистов города. Администрация Псковской области планирует поддержать проект в 2020 году, сумма выделяемых средств может достигать 20 миллионами рублей.

«Тот процесс, который официально запущен, пойдет на пользу всему футболу, - отметил президент Федерации футбола Псковской области и Президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов. - Да, в деталях, конечно, мы настаивали на том, чтобы сохранились две детские школы для соперничества, но у Пскова всегда есть достойный спарринг-партнер из Великих Лук в рамках регионального вектора развития футбола. Да, мы расстаемся с брендом «747», но это тоже символично - в свое время я как и некоторые представители бизнеса поддержал футбол прямыми инвестициями, когда государство с этой задачей не справлялось. Теперь государство и органы местного самоуправления берут на себя ответственность за вид спорта номер один в стране».

Алексей Севастьянов уверен, что в выигрыше останется и профессиональный футбол, который является локомотивом всего процесса. К тому же, на стабильный проект быстрее обратят внимание спонсоры.