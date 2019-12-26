В Белоруссии в руках у подростка взорвалась петарда

15:13, 26 декабря 2019, ПАИ

В Столинском районе Брестской области Белоруссии подросток пострадал после взрыва петарда, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Известно, что 25 декабря вечером в больницу с травматической ампутацией ногтевой доли пальца был доставлен 16-летний подросток, житель Столина. Позже удалось установить, что повреждения парень получил после взрыва петарды в руке. Правоохранительным органам пострадавший рассказал, что не успел бросить петарду, в результате она взорвалась в его руках.

Следователи организовали проверку по данному факту. В связи с произошедшим сотрудники силовых ведомств настоятельно рекомендуют быть осторожными при использовании пиротехнических изделий в предновогодние дни и в период проведения праздников.