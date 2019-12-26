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Общество

«Заявок мало»: Псковские власти рассказали о подготовке к новогодним ярмаркам

В Пскове поступило мало заявок от предпринимателей для участия в новогодних и рождественских ярмарках. Об этом заявил заместитель главы администрации Пскова Павел Волков в эфире ПАИ-live 26 декабря.

Он сообщил, что первая традиционная продовольственная ярмарка состоится с 27 по 31 декабря на улице Пушкина. Также отметил, что в Пскове организуют Рождественскую ярмарку.

«По примеру соседних стран и городов решили провести Рождественскую ярмарку», - заметил Павел Волков. По его словам, эта площадка должна стать притягательной для тех, кто приезжает в Псков отдохнуть, прогуляться по городу. Здесь можно перекусить, выпить горячий чай и глинтвейн. Он также отметил, что одним из видов товаров на ярмарке будут как новогодние, так и псковские сувениры, нацеленные на туристов. Кроме того, каждый сможет продегустировать то, что захочет купить, заметил Павел Волков.

Замглавы администрации Пскова подчеркнул, что на рождественских ярмарках будет использоваться оборудование, задействованное ранее в период Ганзейских дней. По его словам, торжественное открытие ярмарки состоится 29 декабря в 12:00 на улице Пушкина.

Павел Волков сообщил, что помимо улицы Пушкина, рождественские ярмарки будут проходит в Детском парке и Финском парке. «Заявок от предпринимателей поступило мало. Видимо они не верят в маркетинговый успех, и предполагают, что выручки не будет», - отметил замглавы администрации Пскова. При этом он добавил, что на ярмарке будут и международные участники – представители Белоруссии, которые планируют торговать искусственными елками.

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