По дороге с облаками: «Ростелеком» представил цифровые сервисы псковскому бизнесу

15:54, 26 декабря 2019, ПАИ

Облачные технологии дают возможность использования виртуальной среды для хранения и обработки информации. Информация в «облаке» при наличии выхода в Интернет доступна из любой точки планеты практически с любого устройства. Многие цифровые сервисы уже по достоинству оценили представители бизнеса. Тем более, специально для бизнес-сообщества компания «Ростелеком» разработала целый ряд удобных облачных услуг, которые были представлены на встрече специалистов компании с псковскими предпринимателями.

Мероприятие собрало за круглым столом представителей различных сфер бизнеса: торговли, туризма, деревопереработки, пассажирских перевозок. О преимуществах цифровых сервисов им рассказали сотрудницы «Ростелекома», которые с первых же минут разговора настроили гостей на общение в формате живого диалога.

«Облачные услуги мы разрабатываем специально для вас. И нам очень важно знать ваше мнение о них», - отметила, предваряя выступление коллеги, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Любовь Вдовкина.

«Все мероприятия, которые мы проводим, помогают понять, что «Ростелеком» может дать бизнесу и что сделать, чтобы наши услуги стали еще лучше», - добавила руководитель группы по продуктам и пресейлу Ирина Морозова.

Знакомство с облачными технологиями началось с самой востребованной услуги - «Видеонаблюдение». Вместе со специалистами компании предприниматели протестировали этот сервис и оценили его возможности: быструю настройку, передачу «картинки» в режиме реального времени, хорошее качество изображения.

«Те гости, которые пришли раньше, смогли убедиться в том, что монтаж камеры занимал буквально несколько секунд», - отметила Ирина Морозова.

«Видеонаблюдение» позволяет контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет. Управлять услугой пользователи могут через веб-сервис или мобильное приложение. Система позволяет индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики. Например, камеры могут фиксировать только определенные действия по заданным параметрам: движение, пересечение линии, заход в зону. В случае нештатной ситуации клиент сразу получает оповещение на свой телефон или компьютер.

В отличие от стационарного видеонаблюдения, облачное не требует сопровождения, обновления и ремонта оборудования.

Вам нужно только оборудование, которое вы можете приобрести в компании, интернет-канал, умелые руки специалистов и доступ в личный кабинет. При этом, услуга может быть доработана под потребности клиента.

Другой полезный для бизнеса продукт - «Виртуальная АТС». Сервис позволяет без дорогого оборудования организовать call-центр, создать корпоративную сеть с короткой внутренней нумерацией, вести запись, мониторинг и аналитику звонков.

«Для меня в это прежде всего контроль вашего бизнеса: 100 процентов принятых звонков, 100 процентов контроля ваших сотрудников, 100 процентов скорости масштабирования (без . труда можно организовать рабочее место новому сотруднику), 100 процентов удобства, потому что все пользователи связаны короткими номерами бесплатного пользования», - рассказала Ирина Морозова.

Клиент может настроить распределение, перевод и удержание вызовов, а также воспользоваться дополнительными сервисами: голосовой почтой, голосовым меню, удержанием вызова.

«Когда мы перевели менеджеров нашей компании на виртуальную АТС, наши продажи увеличились на 15%. Соответственно, увеличилось количество клиентов», - привела пример Любовь Вдовкина.

Многоканальные номера могут быть как прямыми городскими, так и в формате «8-800». Кстати, этот номер до конца года пользователи могут получить в подарок при подключении услуг «Виртуальная АТС».

Услуга «Управляемый Wi-Fi» - позволяет организовать беспроводной скоростной доступ в интернет на территории компании, установив одну или несколько точек доступа. Клиент сам управляет настройками сетей и доступом, может разместить рекламную информацию на приветственной странице.

Сервис «Ростелеком Экраны» способен тематически подбирать рекламный контент в соответствии с полом, возрастом и степенью заинтересованности человека непосредственно в момент просмотра. «Ростелеком. Экраны» помогает собирать аналитику для базы данных клиентов, информировать, обучать сотрудников и запускать контент, ориентированный на конкретную целевую аудиторию, повышая эффективность рекламных сообщений.

«Интерактивное ТВ для бизнеса» – специальное решение, ориентированное на сферу туристического и гостиничного бизнеса. Оно позволяет за несколько часов организовать подключение телевизионных каналов с полностью легальным контентом. С помощью сервиса заказчик может настроить приветственную страницу и организовать рекламные включения. Для ТВ-трансляции на объектах туристической индустрии «Ростелеком» предлагает пакеты «Стандарт», «Люкс» и «Престиж», которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы. Организовать показ можно как в номерах, так и в общедоступных местах гостиницы: холле, ресторане и так далее.

В процессе презентации специалисты компании ответили на все вопросы, интересующие предпринимателей. Участники встречи убедились в том, что услуги для бизнеса интуитивно понятны в управлении, многофункциональны и просты в использовании.

«Современный аптечный центр немыслим без технологической составляющей. Современная аптека - это тонко настроенная и постоянно развивающаяся система сервисов, благодаря которой нас выбирают клиенты. В работе с «Ростелекомом» мы особенно ценим принцип «одного окна»: компания предлагает высокоскоростной интернет, качественную стационарную и мобильную телефонию и множество облачных услуг. При этом, развивая новые сервисы, «Ростелеком» помогает и нам быть на шаг впереди конкурентов», - заявила директор государственного предприятия Псковской области «Фармация» Наталия Иванова.

Управление цифровыми услугами осуществляется через личный кабинет. Услуги просты в применении, а их установка не требует сложных проектных решений и интеграций. Клиенты не тратятся на закупку и поддержку серверов, лицензии и персонал. При этом им не нужно самостоятельно настраивать оборудование и обеспечивать его эксплуатацию. Опробовать услуги клиенты могут в бесплатном тестовом режиме.

Любую из услуг можно приобрести в комплексе с интернетом в пакетном предложении «Быть в плюсе» со значительной экономией. Клиент получает безлимитный интернет со скидкой до 50% и дополнительные услуги на выбор: «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «Интерактивное телевидение для бизнеса», «Видеонаблюдение», «СМС-рекламу».

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» для бизнеса и подать заявку на подключение можно на сайте rt.ru/b2b/ или по бесплатному номеру (8112) 62-65-05, 8 800 200 3000, а также в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома» по адресу: Псков, улица Некрасова, 17, кабинет 219 (пн.-пт.: 8:30-17.30)