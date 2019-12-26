Спортзал для интеллекта

15:55, 26 декабря 2019, ПАИ

«Соробан» в переводе с японского означает «счеты». Это особая методика, с помощью которой дети без труда складывают в уме двухзначные и трехзначные числа. А еще обучение способствует развитию памяти, внимания, творческого мышления. Благодаря инициативе молодого предпринимателя и мамы двоих детей Марии Андреевой школа ментальной арифметики «Соробан» уже два года успешно работает в Пскове.

Идеи ради детей

«Все наши проекты появляются благодаря нашим собственным детям, - говорит Мария Андреева. - Идея открыть школу устного счета «Соробан» появилась три года назад, когда нашему сыну Матвею пришла пора готовиться к школе. Я стала изучать, какие есть развивающие занятия, и в интернете случайно наткнулась на эту методику. И выбрали это направление, как наиболее эффективное для подготовки к школе».

До открытия школы устного счета у Марии уже был опыт работы дошкольниками — проект «Мобильный планетарий». Это был семейный бизнес. Вместе с мамой Мария показывала ребятам из детских садов познавательные программы о космосе. Но открыв проект «Соробан», перешла на новый уровень, захватив деток школьного возраста.

«Мы работаем с детьми от 5 до 11 лет в сфере интеллектуального развития. Ментальная арифметика — это не только умение быстро считать. Основная цель наших занятий — использовать быстрый устный счет, чтобы развивать интеллект детей. Концентрация, внимание, память, скорость мышления, нестандартное креативное мышление - все эти навыки очень важны в современном мире. А устный счет - наш инструмент, с помощью которого мы, как мышцы в спортзале, прокачиваем интеллектуальные способности».

Позитивная атмосфера

«Соробан» — это международная сеть, объединяющая семь стран. Мария Андреева открыла школу в Пскове по франшизе. Поэтому пришлось выполнять достаточно строгие требования по подбору помещения и персонала — тренеров, которые будут работать с детьми.

«Помещения оборудованы так, чтобы детям было комфортно. Для нас важно соблюсти рабочий процесс, но занятия проходят интерактивно, с постоянной сменой деятельности. Дети чувствуют, что здесь нет тех рамок, ограничений, которые есть в обычной школе. Они могут выражать себя, и знают, что у них здесь все может получиться. Мы создаем позитивную атмосферу, потому что в таких условиях лучше усваивается любая информация».

Появляются в школе и технические новшества. Школа «Соробан» идет в ногу со временем и использует новейшие компьютерные разработки.

«Если прежде уникальностью нашей школы было индивидуальное домашнее задание — специальная компьютерная программа, которая подстраивается под способности каждого ребенка. В этом году у нас появилась техническая инновация — электронные счеты. Они подсоединяются к личным кабинетам детей и реагирует на все их движения. Когда ребенок считает правильно — «косточки» светятся зеленым, если он допускает ошибку — они горят красным и подсказывают, как нужно их передвинуть», - рассказала Мария.

С детьми работают квалифицированные педагоги-тренеры. Все они проходят сертификацию по методикам и обучение по дополнительным направлениям в центральных аккредитованных офисах.

«Это тот коллектив, который сложился с самого начала работы. Так вместе мы и идем, и принимаем к себе новых людей. Подбору персонала уделяем особое внимание. Это те люди, которые будут работать с детьми и с родителями. И педагоги, и я — все мы владеем методиками устного счета. Это действительно очень помогает. Идей много, и все решать нужно быстро и одновременно».

Успешному развитию бизнес-проекта также помогает Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес». По словам Марии Андреевой, предпринимателям предлагают обучение по таким темам, как финансовая грамотность, и маркетинг и новые каналы продвижения.

«В этом году я посетила семинары и тренинги по разным направлениям, которые стали очень полезными в нашей работе. И все эти инструменты, которые мы получаем на занятиях, мы быстро стараемся использовать, чтобы оказывать нашим клиентам качественные услуги и расширять рамки проекта».

Взрослые ученики и новые проекты

В частности, в этом году школа «Соробан» открыла социальное направление работы — занятия для людей «серебряного» возраста.

«В этом году школа «Соробан» провела первую олимпиаду по ментальной арифметике в городе Пскове, в которой приняли участие 116 детей. Также нашими участниками были взрослые — студенты групп 30+ и 55+. И результаты наших взрослых подтолкнули нас к тому чтобы отрыть такое социальное направление — занятие со взрослыми студентами 55 +. Группу собрали совместно с Университетом третьего возраста».

Занятия начались с октября этого года. Пробный период — два с половиной месяца. За это время слушатели осваивают базовый курс ментальной арифметики. После нового года желающие могут продолжить освоение курса, но уже на коммерческой основе.

«Целью занятий в группах 55+ является профилактика болезней памяти. Ментальная арифметика и другие упражнения на развитие полушарных связей — это очень эффективные методики для того, чтобы оживить все процессы, которые начали затухать в силу возрастных изменений. Конечно, два с половиной месяца — срок небольшой, чтобы увидеть значимые результаты. Но для наших взрослых студентов — это показательный период. Когда у них начинают гореть глаза», - говорит Мария. Попробовав достаточно сложные интеллектуальные упражнения, они чувствуют свои силы, начинают больше читать и даже пишут стихи.

Из работы с детьми и родителями вырос еще один проект для школьников — школа безопасности «Стоп Угроза».

«Работая в проекте «Соробан», мы наблюдали, с какими проблемами сталкиваются родители в ходе взросления детей. Наши дети тоже растут: старшему ребенку уже восемь лет, поэтому мы стали интересоваться как защитить его от негатива, с которым он может столкнуться в жизни и в интернете. А избежать этого можно, только предупредив».

Занятия по сертифицированным методикам проводятся в городских школах. Детей учат правильно общаться в соцсетях, распознавать угрозу и учиться говорить «нет».

«Тренинги «Стоп Угроза» — это самая доступная для понимания детей информация о безопасности в интернете и на улице. Мы знаем, как научить ребенка быть «крутым» и осторожным одновременно. На нашем тренинге 100% детей избавляются от опасных иллюзий, страхов и психологических зажимов, и в критической ситуации смогут спасти свою жизнь и здоровье».

Контакты:

Школа устного счета «Соробан»

ул. Кузбасской Дивизии, 28а

Набережная реки Великой, 6

https://vk.com/soroban.pskov

+7 (911) 360-04-04

Школа Безопасности «Стоп Угроза»

https://vk.com/stopugrozapskov

+7 (911) 350-30-20

Светлана Синцова

Фото предоставлено школой ментальной арифметики «Соробан»