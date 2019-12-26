Бывший верстальщик хотел открыть в Пскове коптильню, а занялся ультрафиолетовой печатью

16:46, 26 декабря 2019, ПАИ

Как найти идею и с чего начинать строить бизнес, чтобы избежать слез, долгов и банкротства, рассказал псковский предприниматель, продвигающий на рынке печать ультрафиолетовыми красками на любых поверхностях

«Специальная краска высыхает под действием ламп ультрафиолета. Печатающая головка принтера наносит краску на материал, а лампа обеспечивает мгновенное затвердевание краски на поверхности, - рассказывает о технологии руководитель ООО «Даро» Юрий Ганкевич. - Преимущество УФ-печати, прежде всего, в качестве и устойчивости получаемого изображения. Краска засыхает настолько быстро, что отдельные капельки не успевают растечься и «смазать» изображение - картинка получается сочной, чёткой, ей не требуется дополнительное время на высыхание. Также краска устойчива к воздействию солнечного света, погодных условий, механическому воздействию».

Помимо печатной машины в мастерской стоит установка, которая помогает запечатывать цилиндрические предметы, например — бутылки. Оборудование для Пскова уникальное, с его помощью изображение появляется на мелкосерийной упаковке. Хочет человек, например, домашнее вино продавать (или мед, или огурчики собственного посола), бутылки-банки есть, а этикетки можно заказать лишь от 10 тысяч штук. А зачем столько, если надо 20? Он приходит сюда, прямо на бутылке печатают, что надо. Кстати, такую печать можно нанести практически на все, кроме крупногабаритных вещей. Юрий Ганкевич называет ориентацию на небольшие заказы преимуществом своего бизнеса.

Ещё одна сфера развития — это печать на зажигалках. Вы видели в Пскове зажигалки с изображением псковских достопримечательностей? Пока нет. Но Юрий намерен это исправить:

«Мы хотим привнести что-то новаторское и то, что заинтересует крупных клиентов — торговые сети, особенно региональные. Поэтому фокусируемся на то, чтобы поставлять на рынок Псковской области такую вот продукцию».

Юрий Ганкевич всю жизнь работал в печати: начинал с верстальщика в газете, потом работал в отделе допечатной подготовки, затем стал руководить цехом печати. Но позже решил работать на себя. Идей была масса, многие отсеивались на этапе обдумывания:

«Например, была идея открыть фирму по производству вкусных копченостей. Законодательство, к сожалению, настолько сложное, что в Пскове просто не удалось найти здание, которое бы соответствовало всем нормам. На стадии финансовой модели отбросили эту идею, взялись за другую — ультрафиолетовой печати».

За поддержкой начинающий предприниматель обратился в Автономную некоммерческую организацию «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (Микрокредитная компания) — Центр «Мой бизнес». Его туда привела другой предприниматель Елена, которая выращивает эко-продукты.

«В этом центре обучали очень интересным вещам, которые во многом упрощают жизнь. Например, можно делать тестирование на «живых» зажигалках, а можно сделать их имитацию из бумаги. Примитивное прототипирование, и это работающая тема. И вообще компанию ООО «Даро» я открыл во многом благодаря Центру «Мой бизнес». Мне предоставили высокого качества обучение, дали ценную информацию, я столько нужных знаний не усвоил, даже когда получал высшее образование. Они делают огромную и очень качественную работу. Высок уровень организации и спикеров, которые занимаются обучением».

После составленного и утвержденного бизнес-плана Юрий Ганкевич купил оборудование. Но и здесь тоже без «приключений» не обошлось. Начинающий предприниматель хотел купить машину российского производства, но тут же напоролся на мошенников, которые попытались его обмануть.

«Мы навели справки, проверили контрагента, увидели - у этих людей судебные дела, все ими выиграны, - Юрий подошел к делу основательно. - Начали обзванивать жертв, узнали всю подноготную. Мошенники ловят неопытных людей и на них зарабатывают деньги. После этого мы попытались работать с другими российскими поставщиками, но, к сожалению, цены настолько неоправданно высокие, что оказалось легче работать с Китаем. Китайцы не обманули».

Юрий Ганкевич и генеральный директор, и технический специалист, и дизайнер. Супруга занимается бухгалтерией и маркетингом, а еще вся семья вместе с детьми участвует в худсовете.

«У людей разные вкусы, им нравятся даже разные цвета. Поэтому нужен разброс мнений».

А что самое трудное в открытии бизнеса? Решиться на это, найти деньги, понять как работает налоговая система? Псковский предприниматель знает ответ:

«Если мы говорим о психологии, то самое сложное, конечно, решиться. Но когда решился, начинать нужно обязательно с финансовой модели, и лучше обращаться к людям, которые эти модели умеют строить. Потому что ты без опыта построишь такое, что сам потом за голову схватишься. Обычно первый бизнес, который хотят открыть люди, это всегда почему-то кафе. Но надо учитывать, что кафе - это бизнес, в который легко войти и еще легче — обанкротиться и выйти. Средняя продолжительность жизни кафе три месяца. Но людям кажется, что это просто: снял помещение, купил булочку, продал булочку. Но нет, здесь тоже нужна финансовая модель. И такую финансовую модель помогут разработать в Центре «Мой бизнес». Ведь чтобы открыть печатный бизнес, надо не только купить станок и краску. Но и посчитать, сколько будут стоить и сами зажигалки. А люди это упускают. И получается, что стоимость зажигалок в год может выйти больше, чем стоимость оборудования. А денег-то и нет! Про налоги тоже забывать нельзя. Часто при расчетах люди игнорируют налоги, а есть такая вещь, как НДС. Потом вопросы, слезы, долги и так далее. Бизнес штука жесткая. И чтобы смягчить эти риски, надо учиться. Прочитать хотя бы книгу по бизнесу, или пойти в «Мой бизнес». Там научат!»

Мария Соколова