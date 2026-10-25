Игорь Иванов пожелал псковским автомобилистам безопасных дорог

12:06, 25 октября 2026, ПАИ

С Днём автомобилиста поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа.

«Автомобиль давно стал неотъемлемой частью нашей жизни, а труд водителей – важнейшей составляющей устойчивой работы экономики, социальной сферы и повседневной жизни людей», – подчеркнул лидер профсоюзного объединения.

По его словам, за рулём грузовых и пассажирских автомобилей, автобусов и специальной техники трудятся тысячи специалистов, обеспечивающих перевозку пассажиров и грузов, безопасность на дорогах и бесперебойную работу предприятий.

Игорь Иванов также поблагодарил профессиональных водителей за ответственность, мастерство, выдержку и преданность своему делу: «Ваш труд требует высокой квалификации, внимания и готовности к непростым дорожным условиям. Отдельного уважения заслуживают и автолюбители, для которых автомобиль стал надёжным помощником в работе, путешествиях и семейных делах».

По словам председателя облсовпрофа, объединение уделяет особое внимание вопросам достойных условий труда, безопасности дорожного движения, социальной защищённости работников транспортной отрасли и уважения к людям, чья профессия связана с дорогой.

В заключение Игорь Иванов пожелал всем автомобилистам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и профессиональных успехов и добавил: «Пусть дороги будут безопасными, поездки – благополучными, автомобили – надёжными, а дома всегда ждут тепло, забота и близкие люди».