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Общество

Уполномоченный по правам ребёнка посетила Великолукский район с рабочим визитом

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова посетила с рабочим визитом Великолукский район. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём канале в MAX.

Фото из канала главы Великолукского муниципального округа Алексея Кузьмина в MAX

Наталия Соколова побывала в социальных учреждениях района, чтобы познакомиться с ситуацией на местах и провести консультирование.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы профилактики семейного неблагополучия, поддержки семей участников специальной военной операции, а также состояние дошкольных и общеобразовательных учреждений. Были затронуты темы, волнующие многих граждан, в том числе право на охрану здоровья и развитие системы дополнительного образования. Стороны наметили планы дальнейшего взаимодействия.

Алексей Кузьмин поблагодарил Наталию Соколову за продуктивную работу, открытый диалог и внимание к вопросам детства на территории района.

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Уполномоченный по правам ребёнка посетила Великолукский район с рабочим визитом

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