Пять населённых пунктов в Куньинском районе останутся без света

13:01, 25 октября 2026, ПАИ

Плановые отключения электроэнергии пройдут в Куньинском районе с 26 по 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в администрации округа.

26 октября с 09:00 до 17:00 электричество отключат в деревне Обжино (частично). 27 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в деревне Швинка. 28 октября с 09:00 до 17:00 отключения затронут жителей Куньи на улице Новая, переулках Новый и Советский, а также улицах Егорова и Сенная. Кроме того, в этот же день и в это же время электричество отключат в деревне Всеселово. Причина во всех случаях – обрезка крон деревьев.

29 октября с 09:00 до 17:00 света не будет в деревнях Печково и Хмелево. Причина отключения – капитальный ремонт на комплектной трансформаторной подстанции.