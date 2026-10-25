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Общество

Ветеран СВО из Псковской области занял второе место на «Кубке Героев» в Красноярске

VI этап всероссийских соревнований по плаванию «Кубок Героев» прошёл в рамках форума «Россия – спортивная держава» в Красноярске с 21 по 23 октября. Среди участников - ветераны СВО из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Турнир собрал более 90 ветеранов специальной военной операции и боевых действий из 40 регионов страны.

Псковскую область представили ветераны боевых действий – военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Роман Ефимов, Андрей Узловский и Алексей Воробьёв.

По итогам заплывов на дистанции 50 метров вольным стилем в абсолютном зачёте второе место занял Алексей Воробьёв. От первого места его отделили всего 0,02 секунды.

«Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области оказывает комплексную поддержку ветеранам специальной военной операции и их семьям, помогает в адаптации и социализации, в том числе через занятия физической культурой и спортом. Благодаря такой поддержке Герои получают возможность не только восстановиться, но и раскрыть себя в новом деле, почувствовать себя частью большой команды», - отметили в организации.

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