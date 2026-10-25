Занятие о советском искусстве пройдёт в Пскове

13:48, 25 октября 2026, ПАИ

Тематическое занятие «Советское искусство. Плюсы, минусы, подводные камни» пройдёт в Картинной галерее Пскова 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Участники проследят путь от революционного авангарда к утверждению соцреализма, разберут, как менялись задачи искусства в 1930–1950-е годы, и увидят, какие возможности открывались в период «оттепели». Отдельное внимание уделят неофициальной художественной сцене 1960–1980-х годов и тем пространствам, где художники искали свой язык вне рамок официальных установок.

Занятие начнётся в 15:00 в Картинной галерее по адресу: улица Некрасова, 7. Запись по телефону: +7 (8112) 33-16-03.