Занятие о советском искусстве пройдёт в Пскове
Тематическое занятие «Советское искусство. Плюсы, минусы, подводные камни» пройдёт в Картинной галерее Пскова 31 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.
Участники проследят путь от революционного авангарда к утверждению соцреализма, разберут, как менялись задачи искусства в 1930–1950-е годы, и увидят, какие возможности открывались в период «оттепели». Отдельное внимание уделят неофициальной художественной сцене 1960–1980-х годов и тем пространствам, где художники искали свой язык вне рамок официальных установок.
Занятие начнётся в 15:00 в Картинной галерее по адресу: улица Некрасова, 7. Запись по телефону: +7 (8112) 33-16-03.
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