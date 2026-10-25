48 новых световых консолей установят в Великих Луках к Новому году

12:23, 25 октября 2026, ПАИ

До Нового года остаётся ещё два с половиной месяца, но муниципальные власти Великих Лук уже занимаются украшением города к празднику, сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».

Несколько лет подряд световые конструкции размещают в городском и Петровском парках, в сквере Пушкина и рядом с драматическим театром, а на фонарных столбах закрепляют световые консоли. Традицию сохранят и в этом году.

По словам главы администрации города Андрея Беляева, на общественных территориях установят 26 световых конструкций, приобретённых ранее. Ещё город украсят около 340 декоративных световых консолей. 48 из них будут новыми, закупленными в 2026 году, поэтому великолучане смогут оценить свежие дизайнерские идеи и современное оформление уличных украшений.

«Разместят новые консоли на опорах уличного освещения в районе улиц 3-й Ударной Армии, Гастелло, Новогаражной и Гражданской», – рассказал Андрей Беляев.

Помимо этого, запланирован ремонт гирлянд на центральном мосту через Ловать, где горожане замечали неработающие участки. При подготовке города к празднованию Нового года мостовые световые украшения приведут в порядок.