Спортивный инвентарь подарили единороссы юным футболистам из Невеля

16:19, 26 декабря 2019, ПАИ

26 декабря в Невеле представители партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Детский спорт» подарили спортивный инвентарь юным футболистам команды «Юность», которые заняли 17-е место на всероссийском фестивале детского дворового футбола. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Юные футболисты получили 20 футбольных мячей, 10 скакалок, сетку для футбольных ворот и 4 сетки для мини-футбольных ворот, 5 гимнастических мячей, набор разметочных фишек и прочее спортивное оборудование для занятий футболом на сумму более 80 тысяч рублей.

Секретарь местного отделения партии Виктор Зуев поблагодарил куратора партпроекта «Детский спорт» Юрия Сорокина за неоднократную организационную и материальную поддержку и помощь, которая позволила невельской команде «Юность» поучаствовать во всероссийских соревнованиях. Он выразил надежду, что юные спортсмены и впредь будут достойно представлять район и Псковскую область.

«Дворовый футбол – новое направление в нашем проекте. Ребята из команды «Юность» города Невеля первыми из дворовых команд отправились защищать честь региона на соревнования такого высокого уровня. На спортивном фестивале в Москве они показали стойкость, упорство, характер и отличную спортивную подготовку. Все это позволило им достойно справиться с задачей - из 11 сыгранных матчей проигран только один - по пенальти», - отметил Юрий Сорокин и вновь пригласил дворовые сборные по футболу активно участвовать в турнире в 2020 году.