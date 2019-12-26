Что изменится в материнском капитале с 1 января 2020 года

17:08, 26 декабря 2019, ПАИ

С наступлением Нового года грядут изменения во многих сферах, в том числе социальной. Прежде всего, речь идёт о материнском капитале. Что ждёт семьи Псковской области с 1 января 2020 года, рассказали Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Размер выплат

В 2020 году в России продолжит действовать программа поддержки семей, в которых появились второй, третий или последующий дети. С 1 января выплата будет проиндексирована, чего не было с 2016 года. Теперь сумма сертификата составит 466 тыс. 617 рублей (пока что она равна 453 тыс. 26 рублям).

Ежемесячная выплата из средств маткапитала

По-прежнему остаётся возможность получать ежемесячную выплату из средств капитала. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд РФ, причем в 2020 году этим правом смогут воспользоваться больше семей. С 1 января вступят в силу поправки, согласно которым максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выплату, будет ограничен не полутора (как ранее), а двумя прожиточными минимумами.

В каждом регионе размер выплаты отличается. Он равен установленному в субъекте прожиточному минимуму ребенка за второй квартал предыдущего года. То есть, для псковских семей в 2020 году размер выплаты составит 11 тыс. 57 рублей. При этом сама выплата будет предоставляться в два раза дольше – не до полутора лет, а до трехлетнего возраста второго ребенка.

В 2019 году жители Псковской области подали в ПФР более 700 заявлений на установление выплаты. 692 семьи получили из материнского капитала более 49 млн рублей.

Статистика по Псковской области

С 2007 года сертификаты на материнский капитал в Псковской области получили 38 тыс. 214 семей. 2639 псковичей стали обладателями маткапитала в 2018 году, 2264 - в 2019 году. 32 тыс. 636 псковских семей уже распорядились «материнскими» деньгами.

Чаще всего они направляли эти средства на улучшение жилищных условий. Так поступили 24 тыс. 208 семей, которым Пенсионный фонд перечислил более 9,3 млрд рублей.

4104 семьи использовали средства материнского капитала на образование детей – на эти цели пошли 140 млн рублей.

Также приняты 19 заявлений на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии матери.