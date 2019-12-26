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Общество

ВТБ и ДОМ.РФ закрыли крупнейшую сделку секьюритизации ипотечных кредитов банка на 96,6 млрд рублей

ВТБ и ДОМ.РФ завершили сделку секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом 96,608 млрд рублей с погашением 7 мая 2050 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, это пятая сделка секьюритизации ипотечного портфеля банка ВТБ в рамках выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Выпуск стал крупнейшим на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю.

«Ипотека для ВТБ – стратегически важное направление розничного кредитования. Чтобы повысить доступность кредитов для населения мы активно способствуем развитию института секьюритизации в России. С 2017 года ВТБ реализовал уже пять выпусков однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ, с новой сделкой их объем достиг 387,7 млрд рублей – для национального рынка секьюритизации это беспрецедентные результаты», - сказал руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

«Наши совместные с ДОМ.РФ усилия, направленные на становление и развитие вторичного ипотечного рынка в России, приносят результаты. Мы уже видим появление устойчивого спроса на ипотечные облигации со стороны рыночных инвесторов. ВТБ намерен продолжать работу по формированию полноценного национального рынка ипотечных ценных бумаг, что будет содействовать повышению доступности жилищных кредитов для населения», - отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

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