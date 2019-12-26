График продажи проездных изменится в Пскове

17:22, 26 декабря 2019, ПАИ

«Псковпассажиравтотранс» внес некоторые изменения в продажу проездных билетов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, сделано это «в связи с новогодними праздниками и в целях наилучшего обеспечения потребностей пассажиров в проездных билетах». Так, продажа проездных в кассе на улице Рокоссовского будет закрыта 1 января, купить проездные можно будет со 2 января с 8:00 до 18:00.

Касса на улице Леона Поземского с 31 декабря по 8 января работать не будет.