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Общество

Депутат Псковского областного Собрания взял на контроль ситуацию с подтоплением частного сектора в Порхове

Фото пресс-службы муниципалитета

Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев взял на контроль ситуацию с частным сектором в центральной части Порхова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. О проблеме ему, рассказали местные жители в хоже встречи в приемной партии «Единая Россия».

Несколько десятков домов, расположенных вдоль федеральной трассы Р-56 Псков - Великий Новгород, из-за изношенности ливневой канализации регулярно подтапливаются. Вода стоит в огородах и подвалах домов.

Сами граждане уверяют, что во время осеннего половодья под воду уходят и тротуары вдоль улицы Пушкина. По этой причине школьники вынуждены добираться до образовательного учреждения по проезжей части.

Геннадий Григорьев выехал в Порхов и убедился, что ситуация сложная. Он направил депутатский запрос в Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта России и попросил привести в порядок ливневую канализацию и принять необходимые меры.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поручили провести совещание для проработки возможного решения проблемы. К ситуации также подключились местные власти и руководство Порховского релейного завода — часть сточных труб принадлежит муниципалитету, другая находится на заводских площадях. Оказалось, что территория предприятия заболочена — там давно обитают утки и бобры.

После проведенного обследования системы водоотводных канав выяснилось, что из-за разности диаметров труб и их засоренности происходит ограничение водоотвода и подтопление.

Геннадий Григорьев отметил, что нужно работать сообща. Текущие работы по очистке канав уже проводятся.

«Люди приходили ко мне, говорят, уже почувствовали улучшение — вода с их участков отступает», - добавил депутат.

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