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Общество

Перевозку детей автобусами старше 10 лет предложили не запрещать в России

В министерстве экономического развития России разработали постановление, отменяющее вступающий в силу 30 июня 2020 года запрет на организованную перевозку детских групп автобусами старше 10 лет, пишет «Парламентская газета».

В проекте постановления об изменениях в правила предлагается не применять требование о возрастном цензе для автобусов категории М3, то есть имеющих более 8 мест для сидения и массой больше 5 тонн. Однако подчеркивается, что автобусы должны отвечать всем техническим требованиям, быть оснащены тахографами, ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС.

В Минэкономразвития РФ пояснили, что изменения в правила разработаны в целях снятия административных барьеров для развития детского туризма.

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