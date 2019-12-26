Перевозку детей автобусами старше 10 лет предложили не запрещать в России

17:55, 26 декабря 2019, ПАИ

В министерстве экономического развития России разработали постановление, отменяющее вступающий в силу 30 июня 2020 года запрет на организованную перевозку детских групп автобусами старше 10 лет, пишет «Парламентская газета».

В проекте постановления об изменениях в правила предлагается не применять требование о возрастном цензе для автобусов категории М3, то есть имеющих более 8 мест для сидения и массой больше 5 тонн. Однако подчеркивается, что автобусы должны отвечать всем техническим требованиям, быть оснащены тахографами, ремнями безопасности и аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС.

В Минэкономразвития РФ пояснили, что изменения в правила разработаны в целях снятия административных барьеров для развития детского туризма.