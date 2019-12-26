Конкурс-фестиваль «Таланты России» пройдёт в Псковской области

18:01, 26 декабря 2019, ПАИ

18 января 2020 года в Псковской области в Неёловском районном доме культуры состоится конкурс-фестиваль в рамках открытого телевизионного международного проекта «Таланты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Приём заявок на участие в конкурсе уже открыт, они принимаются до 15 января 2020 года. Участвовать в конкурсе могут художественные коллективы и отдельные исполнители домов культуры и клубов, музыкальные и общеобразовательные школы, представители неформальных художественных объединений, концертирующие самостоятельные исполнители.

Члены жюри - представители высшего педагогического состава ведущих профильных ВУЗов Москвы.

Конкурс будет проходить в один тур по номинациям «Хореография», «Вокал», «Инструменты», «Театр», «Театр мод», «Цирковое искусство». Для участников предусмотрены четыре возрастные категории: «Беби» (до 5 лет включительно), «Дети» (6-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет), «Взрослые» (16-19 лет, 20-25 лет, от 26 лет) и «Смешанная группа».

Цели проекта «Таланты России» - поддержка талантливых коллективов и исполнителей, а также создание дополнительных условий для их профессионального роста, сохранения культурной самобытности народов, развития инноваций в сфере исполнительской культуры и укрепления международных связей.

Форма заявки на участие в проекте находится на сайтах проекта здесь>>>. Её можно заполнить в одном из наиболее удобных форматов: по форме Word, по электронной форме, в свободной форме (ФИО или название коллектива, исполняемые произведения, хронометраж, преподаватели, учреждение, контакты). Заполненные заявки нужно отправить в оргкомитет по электронной почте: klenmedia7@yandex.ru до 15 января.