На 4% вырастут тарифы на ЖКХ в России в 2020 году

19:15, 26 декабря 2019, ПАИ

С 1 июля следующего года в России вырастут цены на коммунальные услуги в среднем на 4%, пишет газета «Известия» со ссылкой на федеральную антимонопольную службу.

Самое большое повышение цен ожидает Чечню, там тарифы вырастут на 6,5%. Самый низкий индекс – у Ненецкого автономного округа, там он составит 2,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на ЖКУ вырастут на 5 и 3,8% соответственно.

В федеральной антимонопольной службе отметили, что тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции. В 2019 году цены на ЖКУ индексировались дважды, так как учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика использоваться не будет.