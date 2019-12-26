Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

20:24, 26 декабря 2019, ПАИ

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Накануне СМИ писали о резком ухудшении её состояния и госпитализации Галины Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу. По предварительным данным, артистка умерла от отёка головного мозга и отека легких.

Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье известного режиссера и кинооператора Бориса Волчека и сценаристки Веры Майминой. Она окончила школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. После окончания обучения участвовала в создании театральной студии, которая впоследствии стала театром «Современник».

В 1972 году труппа избрала Галину Волчек художественным руководителем «Современника». В 1989 году она получила звание народной артистки СССР. За время работы на посту худрука «Современника» Галина Волчек поставила более 30 спектаклей по произведениям российских и зарубежных классиков. Она также снялась в более чем 20 фильмах, например, в таких как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Король Лир» и другие.