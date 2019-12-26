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Общество

Пройти вакцинацию против гриппа и диспансеризацию смогут псковичи перед Новым годом

Пройти вакцинацию против гриппа, диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в мобильном фельдшерско-акушерском пункте приглашает горожан Псковская городская поликлиника.

Как сообщили Псковскому агентству информации в медицинском учреждении, мобильный ФАП (автобус с государственным номером «В 862 КР 60») 27, 28 и 30 декабря с 10:00 до 14:00 будет дежурить на территории «Маяка» (Псков, Рижский проспект, 40б).

Диспансеризация в ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерения артериального и внутриглазного давлений, ЭКГ, выдачу направлений на анализы и обследования.

Узнать подробности можно по телефонам: 53-49-42 (телефон приемной главного врача) и 53-62-14 (телефон отделения профилактики). 

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