Жителя Локнянского района ограничили в родительских правах

22:07, 26 декабря 2019, ПАИ

Бежаницкий районный суд ограничил на полгода в родительских правах 35-летнего жителя Локнянского района, который уклонялся от воспитания своих троих несовершеннолетних детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Локнянского района.

Установлено, что родитель на протяжении длительного времени не занимался воспитанием детей, не заботился их здоровьем и материально не содержал своих детей. При этом мужчина вёл асоциальный образ жизни, злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

Ограничение в родительских правах является промежуточной мерой воздействия. Оно предоставляет возможность родителю изменить своё поведение. Если этого не произойдёт, то орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.