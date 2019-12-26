Автомобиль сбил девочку в Пскове

22:30, 26 декабря 2019, ПАИ

В Пскове на пересечении улиц 128-ой Стрелковой дивизии и Вокзальной неустановленный автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 26 декабря в 8:40. Водитель с места происшествия скрылся. Предположительно, он управлял автомобилем темного цвета ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107. Пострадавшую девочку доставили в Детскую областную больницу, но позже отпустили домой.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем произошедшего или владеет какой-либо информацией о данном ДТП, обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02.