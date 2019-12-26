Новый штраф ждёт российских водителей

23:00, 26 декабря 2019, ПАИ

Правительство РФ одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Законопроект, вносящий изменения в КоАП РФ, направлен на рассмотрение в Госдуму. Штраф может составить от 2,5 до 10 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, штрафы будут способствовать «внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы» на платных автодорогах и развитию скоростных магистралей.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что протяженность платных автомобильных дорог в России к концу 2019 года увеличится на 36% до 1,5 тысяч километров. По его словам, в этом году привлечены более 50 млрд рублей внебюджетных средств для строительства такого рода дорог.