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Общество

Правила крещения детей изменили в России

Правила крещения детей изменила Русская православная церковь в России. По итогам заседания Синода РПЦ, исключены ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)», - говорится в журнале заседания Синода.

Под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена (Иоанн - Джон, Иоанна - Жанна). Кроме этого, крестить детей можно под именами святых других православных церквей.

Одним из новшеств стало то, что взрослый человек при крещении может выбрать себе крестильное имя из месяцеслова. В качестве пояснения указано, что желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем.

Также отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку является прерогативой родителей.

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