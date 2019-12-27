1,5 млн машин с дефектами системы безопасности выявили в России

09:51, 27 декабря 2019, ПАИ

В России выявили 1,5 млн автомобилей с дефектами системы безопасности. Речь идёт о машинах, которые оборудованы опасными для жизни подушками безопасности японской компании Тakata, пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова.

По его словам, такая система безопасности ставились на машины двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Удалось согласовать отзыв автомобилей лишь пяти марок - Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000-2014 годов выпуска, отметил представитель Росстандарта.

Алексей Кулешов подчеркнул, что выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. По данным статистики, по причине проблем в газогенераторе подушек Тakata погибли не менее 24 автомобилистов, около 300 – были травмированы.