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Общество

Александр Котов: Для сотрудников МЧС нет невыполнимых задач

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил личный состав ГУ МЧС России по Псковской области и ветеранов службы с профессиональным праздником — Днём спасателя Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что повышенный риск, непредвиденные обстоятельства, физическое и эмоциональное напряжение – рабочие будни спасателей. «Сотрудники МЧС, как и обычные люди, не ждут чрезвычайных ситуаций, но всегда к ним готовы – по первому зову они приходят на помощь тем, кто попал в беду», - подчеркнул он.

Спикер регионального парламента отметил, что чрезвычайная служба за годы своего существования стала мощной системой предотвращения ЧС и ликвидации их последствий. «Техническое оснащение, а самое главное, личное мужество и профессионализм спасателей, позволяют с уверенностью сказать, что для сотрудников МЧС нет невыполнимых задач», - подчеркнул Александр Котов и пожелал спасателям и их близким крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия.

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